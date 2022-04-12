У Києві відновили роботу трамваї та тролейбуси: які маршрути знову відкриті

У Києві відновили низку трамвайних та тролейбусних маршрутів.

Як повідомляють у КМДА, трамваї курсують:

№ 14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;

№ 15 від Відрадного проспекту до вулиці Старовокзальної;

№ 18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Тролейбуси курсують:

№ 19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;

№ 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;

№ 27К від станції метро «Почайна» до вулиці Дегтярівської.

Також повідомляється, що на «червоній» лінії київського метрополітену запустили човниковий рух потягів на ділянках «Вокзальна» — «Академмістечко» та «Театральна» — «Академмістечко». Таке рішення було прийнято через збільшення пасажиропотоку. Інтервал руху між потягами скорочено до 50 хв.

У міській держадміністрації нагадали, що наразі у місті працює 11 тролейбусних маршрутів (№ 3, № 8, № 9К, № 17, № 6К, № 24, № 32Д, № 34К, № 19Д, № 42К, № 27К) та 11 трамвайних маршрутів (№ 3, № 19, № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А, № 14, № 15, № 18).

Нагадаємо, що напередодні в столиці відкрили Південний міст для всього транспорту. Наразі транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

Фото Pixabay

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