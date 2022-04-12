29.76 / 30.88 32.59 / 33.82
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Києві відновили роботу трамваї та тролейбуси: які маршрути знову відкриті

10:45 12 квітня 2022
Трамвай

У Києві відновили низку трамвайних та тролейбусних маршрутів.

Як повідомляють у КМДА, трамваї курсують:

  • № 14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
  • № 15 від Відрадного проспекту до вулиці Старовокзальної;
  • № 18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Тролейбуси курсують:

  • № 19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;
  • № 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
  • № 27К від станції метро «Почайна» до вулиці Дегтярівської.

Також повідомляється, що на «червоній» лінії київського метрополітену запустили човниковий рух потягів на ділянках «Вокзальна» — «Академмістечко» та «Театральна» — «Академмістечко». Таке рішення було прийнято через збільшення пасажиропотоку. Інтервал руху між потягами скорочено до 50 хв.

У міській держадміністрації нагадали, що наразі у місті працює 11 тролейбусних маршрутів (№ 3, № 8, № 9К, № 17, № 6К, № 24, № 32Д, № 34К, № 19Д, № 42К, № 27К) та 11 трамвайних маршрутів (№ 3, № 19, № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А, № 14, № 15, № 18).

Нагадаємо, що напередодні в столиці відкрили Південний міст для всього транспорту. Наразі транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

Фото Pixabay

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карл Нехаммер

Путін спантеличив канцлера Австрії дивною фразою про війну в Україні

Максим Галкін

«Ця дівчинка точно не збиралася ні на кого нападати»: Максим Галкін показав відео з 5-річною дитиною з Маріуполя

кавова гуща

Бюджетне добриво із кавової гущі для рекордного урожаю городини: як його застосовувати

Працював на російський генштаб із 2014 року: СБУ затримала колишнього співробітника Адміністрації президента України

Працював на російський генштаб із 2014 року: СБУ затримала колишнього співробітника Адміністрації президента України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.