До чого б це: окупанти почали воювати в цивільному одязі

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в районах населених пунктів Мелітополь та Іловайськ спостерігаються ознаки посилення системи протиповітряної оборони — не виключено, що противник надалі намагатиметься взяти під контроль місто Маріуполь, яке в ніч на 12 квітня зазнало хімічної атаки.

Далі, припускають у Генштабі, противник рушить на Попасну та Курахове з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

«Російські окупанти, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують використовувати тактику розміщення техніки та живої сили безпосередньо у житловій забудові. Так, на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської області росіяни використовують приміщення аграрних підприємств, об'єкти енергетичної та соціальної інфраструктури, центральні райони населених пунктів. Відзначено випадки ведення ворогом бойових дій у цивільному одязі», — йдеться у повідомленні.

Раніше в Генштабі повідомляли, що на Донецькому та Таврійському напрямах російсько-окупаційні війська намагалися штурмувати місто Сєвєродонецьк, а під час обстрілу Попасної знову застосував тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Спроби просунутися в глиб території України для покращення тактичного становища виявилися невдалими.

Фото Генштабу ЗСУ

1261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter