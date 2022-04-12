«Нам досі доводиться переконувати Захід. У цей час губляться життя українців», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні заявив, що війна в Україні робить росію з кожним днем дедалі токсичнішою, згадавши про те, що окупанти готові застосувати хімічну зброю, що, за інформацією полку «Азов», і було зроблено в Маріуполі.

«Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію набагато жорсткіше і швидше», — сказав Зеленський і додав, що ключовим завданням залишаються конкретні оборонні заходи.

«Якщо говорити про необхідну зброю, ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів. На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Аби повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які очевидні для кожної нашої людини. Зокрема, щоб розблокувати Маріуполь», — наголосив він.

За словами президента, цього можна було б досягти, якби Україна отримала літаки та достатню кількість важкої бронетехніки, артилерію та інші види озброєння.

«Все ще доводиться про це домовлятися. Досі доводиться переконувати. Досі доводиться вичавлювати потрібні рішення. Упевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але йде не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, яке вже не повернути», — каже Зеленський.

Згадуючи черговий пакет санкцій, який обговорює Європейський Союз, президент заявив, що його слід зробити таким, щоб «навіть слова про зброю масової поразки з російської сторони більше не прозвучало»: «Нафтове ембарго проти Росії — обов'язково. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не зачіпає нафту, буде сприйнятий у Москві з посмішкою».

Нагадаємо, раніше Зеленський вже ставив колективному Заходу риторичне питання, яку ще катастрофу мають влаштувати в Україні рашисти, щоб проти Росії було запроваджено нафтове ембарго.

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