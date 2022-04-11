Ворог намагається захопити нові території, але стикається з потужною відсічю ЗСУ: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Ворог активізує зусилля із захоплення нових територій на південному Сході України, проте істотного успіху не досяг на жодному з напрямів.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався штурмувати місто Сєверодонецьк, а під час обстрілу Попасної знову застосував тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Проте спроби просунутися вглиб території України для покращення тактичного положення виявилися невдалими.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення і закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області, однак у підрозділах противника почастішали випадки дезертирства.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області діють ворожі мобільні патрулі та пости з числа мобілізованих мешканців тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, для поповнення яких окупаційна влада оголосила у Луганську чергову хвилю мобілізації осіб чоловічої статі до 65 років. Військовослужбовці збройних сил російської федерації проводять рейди по комунальних підприємствах і заводах для виявлення осіб призовного віку та примусово відправляють їх до військкоматів.

Разом з тим, у Алчевську, з початком бойових дій, серед мобілізованих місцевих жителів безповоротні втрати складають понад 300 осіб. До лікарні в місті Донецьк з початку широкомасштабної війни привезли понад 1200 загиблих.

Паралельно особовий склад окупаційних підрозділів на тимчасово окупованій території автономної республіки Крим залякують повідомленнями про наміри Збройних Сил України піти у контрнаступ у Херсонській області з можливістю розвитку успіху та заходу на Кримський півострів.

Нагадаємо, українські військові вважають, що на Донбасі ворог може розпочати атаку одразу двома угрупованнями військ.

Фото Генштабу ЗСУ

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