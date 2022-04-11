Ворог може розпочати атаку двома угрупованнями військ: боєць ЗСУ озвучив ймовірний сценарій битви за Донбас

Військовослужбовці розглядають кілька можливих сценаріїв, які надалі можуть розвернутися у битві за схід України. Одним із них є масштабний наступ на українське місто Дніпро для подальшої паралізації угруповань Збройних сил на Донбасі.

Про це розповів військовослужбовець Сил спеціальних операцій Міністерства оборони України, відповідаючи на питання щодо подальшого сценарію битви за Донбас, пише «Телеграф».

За його словами, ймовірним сценарієм є відносно обмежена операція наступу на оточення Збройних сил України на сході. Співрозмовник навіть розглядає можливість застосування Росією забороненої зброї.

Український воїн припускає, що росія може розпочати атаку двома угрупованнями військ: з півночі — із міста Ізюм або з півдня — із міста Маріуполь. Приблизно у районі Покровська ці угруповання можуть возз'єднатися, щоб відрізати від бійців ООС. Насамперед це стосується українських сил, що дислокуються під Донецьком та Горлівкою, а також гарнізонів Краматорська та Слов'янська.

Ще один удар, який передбачається боєць спецназу, може бути завдано на Харківському напрямку. Там ворог зможе прикрити північне угруповання та зв'язати наші війська на Слобожанщині.

На закінчення військовослужбовець СЗГ запевнив, що українські штаби до будь-якого розвитку подій готові і мають низку планів протидії ворогові.

«Загалом наші плани будуть виглядати як поєднання жорсткої оборони з активними контрнаступними діями. Буде використаний досвід переможної для нас битви за Київ», — заспокоїв він.

Водночас, у Міністерстві оборони України повідомили, що російська федерація вже закінчила підготовку до наступальної операції на Донбасі. Зокрема, за словами представника відомства Олександра Мотузяника, активні бойові дії на сході України можуть розпочатися вже найближчим часом. Також Мотузяник додав, що супротивник зосередить свої зусилля, щоб розгромити угруповання Об'єднаних сил, встановити повний контроль над Донецькою та Луганщиною, а також забезпечити стійкий сухопутний коридор із Кримом.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що на майбутніх переговорах представники путіна поставлять ультиматум, оскільки хочуть уже весь Донбас.

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