«Лікують» пропагандою: стало відомо, як рф намагається втягнути поранених у війну проти України

Російські шпиталі переповнені військовослужбовцями, які брали участь у війні проти України, і більшість із них не бажають повертатися до зони бойових дій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Окупанти посилюють антиукраїнську антизахідну пропаганду в російських військових медичних установах. Для цього військово-політичне управління східного військового округу РФ вимагає організувати «проведення військово-політичного інформування про перебіг демілітаризації та денацифікації України з використанням спеціального випуску газети «Комсомольська правда»», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у «спецвипуску» планується опублікувати постановочні фото з радісними «звільненими українцями», матеріали про «фейковість» світової преси та підтримку росіян війни проти України".

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли про фейк рашистів про звіряче вбивство полоненого росіянина… вінничанином, який помер ще п'ять років тому.

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