Вимушених переселенців забезпечать квартирами: Зеленський назвав терміни отримання українцями нового житла

У 10 регіонах України оперативно зведуть нові будинки для переселенців, які втратили житло через війну. Їх забезпечать новими квартирами вже за три місяці.

Про це заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив в інтерв'ю Forbes.

«Люди не повинні жити у спортзалах чи школах. Ми вибрали проекти, які можна втілити за три місяці», — заявив він.

За словами Тимошенко, здебільшого це будуть двокімнатні квартири, але планується також зведення однокімнатних та трикімнатних.

«Після того, як ми відновимо будинки переселенців у містах, де вони жили до війни, — вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах», — зазначив заступник голови ВП.

Загалом зараз планується збудувати кілька десятків тисяч квартир. Насамперед їх отримають ті, хто не може знайти собі будинок чи проживає у спортивних залах, школах. Керівники областей уже складають списки тих, кого потрібно переселяти насамперед, додав Тимошенко.

«Існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. Найближчого місяця держава почне їх викуповувати та передавати переселенцям. Всі ці квартири мають бути одразу з ремонтом, з меблями, з побутовою технікою», — сказав він.

Тимошенко також заявив, що собівартість таких квартир буде меншою за ринкову оцінку — приблизно в $ 1000 за кв. м.

Нагадаємо, на Львівщині вже почали будувати модульні споруди для тривалого проживання переселенців, а уряд почав виплачувати компенсації українцям, які дали притулок переселенцям у себе вдома, кошти можна використати на оплату значно збільшених рахунків за комунальні послуги.

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