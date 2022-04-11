Більше не гадитимуть у небі та на землі України: ЗСУ знищили зразки новітньої техніки ворога
У понеділок, 11 квітня, в одному з районів виконання бойових завдань на півдні країни українськими воїнами було збито багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс «Орлан-10».
Про це повідомили у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ .
«Воїни одного з підрозділів 79 окремої десантно-штурмової бригади «Миколаїв «підрізали крила» російській «пташці» точним вогнем зі стрілецької зброї», — уточнили у Генштабі.
Чи варто говорити, що кожен дрон — це мільйони гривень, рублів або доларів, які витрачаються на його розробку та виробництво.
Ще одну «радісну картинку» представили у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Вони розробили серію «вправ» для «ранкової зарядки» окупантів.
Суть її в тому, що «якщо прокинувся, тікай із України щосили, бо завтра можеш не прокинутися».
«Оскільки загарбники не дуже люблять ранкові вправи, наші хлопці допомагають отримати необхідний заряд бадьорості.
Водночас і мінометну батарею супротивника знищити», — іронізують автори повідомлення.
Нагадаємо, реальні втрати «живої сили» окупантів в Україні вже перевищують 25 тисяч людей .877
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