Торгу «території в обмін за мир» не буде: Зеленський розповів, про що говоритиме на можливій зустрічі з путіним

Президент України Володимир Зеленський поки не готовий говорити, що Україна здобула остаточну перемогу за Київ. Він поки що впевнений лише в тому, що українські захисники не віддали столицю.

Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю програмі 60 Minutes американського телеканалу CBS.

При цьому глава держави зазначив, що про остаточну перемогу за Київ можна буде говорити, коли звільнять усі території України від загарбників. Також він припустив, що «це не остання» битва за столицю.

Я думаю, це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна говорити, що ми виграли битву за Київ, потім щось програти, я так не можу оцінювати. Я зможу про це сказати, тільки коли ми переможемо в цій війні і звільнимо наші території, тому що Буча — це частина великого Києва, якщо в Бучі, Гостомелі та Ірпені були знищені люди, чи виграли ми цю битву? Я не впевнений. Мы втримали і и не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи ми перемогли, я про це не готовий говорити", — зазначив Зеленський.

Також в інтерв'ю президент наголосив, що не готовий віддавати території в обмін на мир із рф. За його словами, необхідно відстояти українську державність, але наголосив, що «це життя, і буває по-різному».

«Ми загалом не готові віддавати свою державу, віддавати свої території. Я б не хотів потрапити в ситуацію, коли мені доведеться дуже серйозно про це думати і реально відповідати на таке питання. Я вважаю, що ми вже віддали багато людей і багато для того, щоб зберегти свою державу. І тому ми винні, як мінімум, їм, тому маємо стояти, скільки зможемо. Але це життя, і буває по-різному», — зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що це питання порушуватиметься на переговорах, оскільки російська сторона постійно вимагає визнати анексію Криму.

«Я точно це визнавати не буду. І потім вони хочуть вирішити питання щодо Донбасу, апетит у них збільшився, вони хочуть весь Донбас. А потім вони захопили Херсонську область і південь, ми знаємо, вони прагнуть забрати південь нашої країни. Тому я точно розумію, що такі питання порушуватимуться на такій зустрічі, якщо вона буде. Але ми не готові віддавати наші землі», — додав Зеленський.

Раніше президент уже говорив, що питання деокупації Криму має бути вирішене у дипломатичному форматі. І, можливо, не раніше, ніж за десять років.

Нагадаємо, раніше відомий волонтер закликав Зеленського не укладати мир із Путіним на умовах РФ, ставши новим «Троцьким» .

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