Передали зброю лише один раз: захисники Маріуполя розповіли, в якому жахливому становищі зараз

36-а бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Бєлінського вже 47 діб захищає Маріуполь.

Про це йдеться у повідомленні військового підрозділу у Facebook.

«Нас бомбили з літаків, нас обстрілювали з артилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримаємо оборону, роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуватися» , — пишуть воїни.

За час бойових дій їм лише один раз передали 50 122 снарядів, 20 ракет NLAW і старлінк Ілона Маска.

«Дякую, Ілоне, він витримав безліч авіаударів і досі працює. Більше нам не передали нічого», — зазначають автори повідомлення.

Без наявності боєкомплектів в українців противник поступово відтіснив їх на завод «Азовмаш», оточив, скував вогнем і тепер намагається знищити. Був варіант привести до них резерви для того, щоб посилити та продовжити оборону. Були варіанти, щоб бригада здійснила прорив та вийшла до своїх військ.

«Ми повідомляли про це в ООС, але вони відповідали: «Тримайтеся, ми працюємо над цим і обіцяли гелікоптер, який так і не прилетів. Ми розмовляли із головнокомандувачем, який пообіцяв деблокаду. Ми розмовляли з Гарантом, який гарантував нам чи політичне, чи військове вирішення ситуації», — зазначають автори повідомлення.

Понад місяць морпіхи воювали без поповнення боєприпасів, без їжі і мало не лакаючи воду з калюжі. Відсоток поранених досягає не половини бригади. У когось не відірвані кінцівки, і вони можуть ходити, тому повертаються в стрій.

«Піхота вся загинула, і стрілецькі бої ведуть артилеристи, зенітники, зв'язківці, водії та кухарі. Навіть оркестр» , — йдеться у повідомленні.

При цьому мудрі генерали радять забирати боєприпаси у противника.

«З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані. Сьогодні буде, мабуть, крайній бій, бо боєкомплектів не залишилося. Далі в рукопашну. Далі для деяких смерть, а для деяких — полон», — пишуть українські воїни.

На цей пост вже відреагували у Командуванні ЗСУ. Так, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Telegram повідомив, що «зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий і підтримується».

«Наголошую, що проведення оборонних операцій не є темою публічних обговорень. Ми робимо можливе та неможливе для Перемоги та збереження життя особового складу та мирних жителів у всіх напрямках», — заявив головком.

А тим часом рашисти, які зайняли східну частину Маріуполя, фотографуються з тілами вбитих ними місцевих жителів і облаштовують крематорії, щоб приховати кількість жертв своїх атак.

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