У Донецькій області ЗСУ знищили групу чеченців. Такою гарною новиною у понеділок вранці поділилось командування Сил спеціальних операцій ЗС України:

«На фото — військовослужбовці 1-ї батальйонно-тактичної групи 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізіїі 58-ї армії південного військового округу. Місце дислокації цього підрозділу — місто Шалі (тимчасово окупована росіянами Чеченська Республіка Ічкерія).

Ця купа їхніх понівечених тіл — лише частина батальйонно-тактичної групи, яку воїни Сил оборони України знищили під час штурму низки населених пунктів у Донецькій області.

Командир БТГр разом зі своїм начальником штабу був ліквідований під час обстрілу у своїй БМП-3. З усіх, хто перебував у тій машині, тимчасово вижив лише сержант Магомедов. Обгорілого, небагатослівного та майже мертвого його знайшли наші вояки.

Зауважимо: у складі знищеного підрозділу було чимало учасників масових убивств мирного населення Сирії. Як виявилося, досвід війни з беззахисними людьми не допоміг росіянам під час зустрічі із нашими вояками".

За словами наших бійців, перетворення здорових окупантів на мертвих стало можливим завдяки чіткій взаємодії воїнів Сил оборони України. Відпрацювавши завдання на вказаній ділянці, воїни приступили до виконання нових задач.



Раніше повідомлялося, що розкрито секретні дані рашистів про втрати в Україні. Згідно з інсайдерською інформацією, яку рф приховує, сумарні втрати живої сили особового складу ВС росії та російських приватних військових компаній — 25 008 осіб.

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