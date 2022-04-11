«Ти завжди будеш нашим сонечком»: на Волині попрощались із загиблим під Києвом добровольцем, батьком трьох дітей

У Луцьку провели в останню путь бійця добровольчого батальйону «Сонечко» Андрія Романова, який загинув під час звільнення Київщини. Воїн звільнив село Забуччя та знищив чимало орків та ворожої техніки. Про це повідомляє телеканал «Перший» Перший канал соціальних новин.

«Я обіцяю, що не буде жодного дня, коли я не згадаю нашим трьом дітям про тата. Про те, яким він був батьком, чоловіком, другом. Він пішов туди не з ненависті, а з любові до нас. Ми завжди будемо його пам'ятати, і він завжди буде нашим сонечком, — сказала дружина Андрія Анна Романова. - Мій чоловік не любив, коли всі плачуть. Андрій хоче, щоб ви його згадували з усмішкою. Згадайте якийсь класний момент і посміхайтеся, будь ласка».

Похорон Андрія Романова

За словами брата загиблого, ще за життя Андрій наголошував, щоб після смерті його тіло кремували.

«У вас два варіанти: закрита труна або кремація. Сказав нам командир ДБ «Сонечко». Рішення було прийнято одноголосно, без вагань. Він так хотів.

Це, мабуть, дивно, коли людина говорить про такі речі… наперед. Коли ніщо не віщувало біди, — написав Олександр Романов у фейсбуці. — Андрій взагалі був дивний. Не такий, як всі. І саме за це його всі любили. Розумію, що для багатьох з вас це було б шоком, якби ви взнали про це по факту, якби були не підготовленими. Але якщо ви знаєте Андрія, то ви також знаєте, що б він сказав на тему «а що подумають люди»… Тому відбулась кремація. Його прах розвіяний".

Раніше повідомлялося, що загальні бойові втрати противника в Україні станом на ранок 9 квітня оцінювалися в 19 100 осіб, також було знищено 108 РСЗВ, 55 засобів ППО, 151 літак і 136 ворожих вертольотів.

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