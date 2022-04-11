Арестович видав сумний прогноз щодо війни з росією: може затягнутися до 2035 року

Війна з Росією може тривати до 2035 року, і весь цей час не можна скидати з рахунків регулярні військові зіткнення.

Про це радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю Марку Фейгіну, пише УНІАН.

При цьому Арестович порівняв нинішню ситуацію з тією, що була між Ізраїлем та арабами, коли минуло п'ять воєн, «поки вони зрозуміли, що ці методи не діють, і треба переходити до інших».

«Так буде і в нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових зіткнень до 2035 року нам гарантовані. Це означає по зіткненню кожні два, а можливо, п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім років» , — переконаний експерт.

Тим співгромадянам, які не готові до такого розкладу, Арестович радить тимчасово покинути Україну.

«Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити і ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші і страшніші», — сказав він, запевнивши, що не планує вивозити з країни свою сім'ю.

«Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий — є тепла Іспанія, та багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові», — звернувся Арестович до українців.

Нагадаємо, наразі Росія накопичує ресурси, щоб швидко захопити всю територію Донецької та Луганської областей, спровокувавши одну з наймасштабніших битв XXI століття, а після здобуття перемоги, на яку розраховують у путіна, повернутися до ідеї взяти Київ.

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