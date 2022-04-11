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Україна

Тепер — трьома мостами: у Києві відкрили ще один перехід для вантажного транспорту

10:53 11 квітня 2022
Південний міст

З 11 квітня у Києві, який все ще залишається у пріоритетах ворога, відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити пробки у столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту», — зазначив він.

З сьогоднішнього дня сполучення між лівим та правим берегами у Києві здійснюється за трьома мостами:

  • Північний;
  • Дарницький;
  • Південний.

«Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці», — додав Кличко.

Нагадаємо, напередодні у столиці запустили повноцінне функціонування чотирьох тролейбусних маршрутів.

Фото KyivCityOfficial

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