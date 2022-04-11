Росія накопичує ресурси, щоб швидко захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Судячи з прогнозів з обох боків, найближчим часом на сході пройде одна з наймасштабніших битв 21 століття. Представники влади України та західних країн вважають, що, здобувши перемогу на Донбасі, путін повернеться до ідеї взяти Київ.

Про це пише РБК-Україна.

На думку опитаних виданням експертів, ця битва справді може стати переломною у війні, розпочатій путіним. Причому не на його користь. Українське військове командування має поле для маневру, щоб при продуманих ходах сплутати плани агресора.

«Те, що наступ на Донбасі та на півдні України буде найближчим часом — це очевидно. Тому що російські генерали просто переформатовують свою лінію фронту і шляхом відведення військ із Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей вони зможуть зібрати якийсь ударний кулак» , — сказав виданню військовий експерт Михайло Жирохов.

Як вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, російські генерали хочуть доповісти про хоч якісь успіхи в їхній «спецоперації» до 9 травня. Тому вони стягують усі сили на Донбас, щоби провести подобу Курської дуги, каже експерт. Це одна з ключових битв Другої світової війни між гітлерівською та радянською арміями.

Як може виглядати ця «дуга» у кремлівському сценарії? Одна частина ворожих військ спробує вирушити з півночі від Ізюму Харківської області. Друга — із захоплених українських територій із півдня.

«Є виступ українських військ у зоні проведення ООС. Вони хочуть цей виступ оточити і завдати нам стратегічної поразки, так само, як німці хотіли під Курськом з двох сторін вдарити з півночі та півдня. І потім повернутися до модифікованого плану „А“: коли основні сили, Як вони вважають, коли основні сили, як вони вважають, будуть розбиті на сході, ворог знову рухатиметься на Київ і з Білорусі, і з півдня України», — описує ймовірний план агресора Самусь.

Наразі інтенсивний наступ ворога стримує ключовий фактор — Маріуполь. Поки що там точаться бої і наші військовослужбовці зберігають контроль над частиною міста — окупанти навряд чи підуть на оточення військ ООС. На захоплення Маріуполя зараз кинуто величезні сили ворога.

«Неможливо наступати, маючи в тилу якийсь опорний пункт, який, як і раніше, обороняється. Якщо вони візьмуть Маріуполь, ці війська, які зараз займаються захопленням міста, вони перекинуть на південний напрямок і на Донбас. На Донбасі їхнє завдання якимось шляхом обрізати наше досить велике угруповання в зоні ООС», — пояснив Михайло Жирохов.

Головна проблема росіян — це те, що про їх новий план війни всім відомо. І саме цю слабкість ворога українське командування може обернути на свою користь. Яким чином наші війська можуть завадити планам росіян? Потрібно розвалити алгоритм дій супротивника, вважають військові експерти.

Поки сили окупанта скуті у Маріуполі, було б логічно вдарити по позиціях ворога на півдні України, допустив Михайло Самусь. У противника накопичено не так і багато сил у Херсонській та Запорізькій області. І, користуючись цим, наші війська можуть не лише звільнити захоплені території, а й зламати план по оточенню зони ООС.

Потім можна піти у контрнаступ, наприклад, на півдні Донецької області, уточнив експерт. Якщо окупанти вплутаються в бої там, то угруповання Об'єднаних сил отримає більше маневру, щоб протистояти ворожим військам на півночі. І тоді противнику не вдасться провести оточення, зазначив Самусь. До того ж зона ООС — це дуже освоєний українцями за вісім років війни регіон. І це також грає на користь нам, а не ворогові, додав експерт.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський назвав Маріуполь серцем війни та пояснив важливість його оборони.

Фото АР

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