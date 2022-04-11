Терміново потрібні ракети «Гарпун»: американський військовий назвав ще одну можливу мету путіна в Україні

Поки Росія намагається стягнути сили для наступу на сході, військові фахівці намагаються визначити, куди може бути спрямований наступний удар орків-путіністів.

Крім Харкова та Дніпра, які постійно присутні у прогнозах, з'явилося ще одне місто — Одеса.

Таку версію висунув капітан 1 рангу у відставці ВМС США Гаррі Табах.

Американський військовий вважає, що росія може планувати поділити нашу країну, вдаривши по Одесі та Дніпру. Він також наголосив, що час зараз важливий чинник, рашистам не вистачає його, щоб повноцінно перегрупуватися, а для України це життя громадян.

У зв'язку з усім вищесказаним дуже важливого значення набуває найшвидше озброєння ВМС України протикорабельними ракетами «Гарпун», які мають дозвукову швидкість польоту і можуть вражати цілі на відстані до 220 км. І про постачання таких ракет в Україну йшлося під час несподіваного візиту до нашої країни прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона.

Нагадаємо, 4 квітня у Чорному морі було завдано удару по фрегату росії «Адмірал Ессен», з якого обстрілювали Одесу.

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