На 47-у добу війни, яку росія продовжує брехливо називати спецоперацією, ворог продовжує здійснювати підготовку та відправлення в Україну особового складу, озброєння та техніки для участі у бойових діях на території нашої держави. Про це попередив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, ворог продовжує створення наступального угруповання військ для дій на Слобожанському напрямку, аби відновити там наступ. Там окремі підрозділи зі складу 6-ї загальновійськової армії та берегових військ північного флоту продовжують часткове блокування міста Харкова, а також здійснюють артилерійські обстріли районів міста. На Ізюмському напрямку триває повітряна розвідка місцевості з метою виявлення позицій ЗСУ. Для цього противник застосовує БПЛА «Орлан-10».

Також здійснюється підготовка озброєння та військової техніки у пункті постійної дислокації 60-ї окремої мотострілецької бригади (Монастирище) 5-ї загальновійськової армії Східного військового округу, що його імовірно, перемістять на тимчасово окуповану територію Донецької області.

Для відновлення втрат в Україні особового складу підрозділів батальйонної тактичної групи зі складу 36-ї окремої мотострілецької бригади (Борзя, Забайкальський край) 29 загальновійськової армії Східного військового округу здійснюється набір військовослужбовців зі складу зазначеної бригади. Особливу проблему ворог відчуває при комплектуванні посад водіїв та механіків-водіїв. Відбуття відібраного особового складу з пункту постійної дислокації в Україну ймовірно заплановано на другу половину квітня цього року.

Не виключається й проведення збройними силами російської федерації провокаційних дій на території Придністровського регіону Республіки Молдова з метою звинувачення України в агресії проти сусідньої держави.

На Донецькому напрямку противник основні зусилля продовжує зосереджувати на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівка, а також встановленні повного контролю над містом Маріуполь. Там за підтримки артилерії та авіації окупанти продовжують штурмові дії в районах заводу «Азовсталь» та морського порту.

Також ворог намагався провести штурмові дії в районі Золотого, але успіху не мав.

Загалом на території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу було відбито чотири атаки ворога, знищено п’ять танків, вісім одиниць броньованої, шість одиниць автомобільної техніки та вісім артилерійських систем противника.

Нагадаємо, розкриті секретні дані про втрати рашистів в Україні свідчать, що сумарні втрати живої сили особового складу ЗС рф і російських ПВК ще станом на 8 квітня перевищували 25 тисяч «голів».

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

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