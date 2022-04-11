Вони 8 років убивали нас, а ми винні: Зеленський про брехню керівництва росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Росії перевищила всі масштаби брехні, заявляючи, що протягом шести тижнів війни ракети та снаряди їхніх військових не потрапили в жодний цивільний об'єкт.

Про це глава Української держави сказав у своєму відеозверненні.

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Також Володимир Зеленський наголосив, що агресор боїться визнати, що вся російська політика десятки років була помилковою і лише зруйнувала все, що було у відносинах із Україною попереднього часу.

«Вони бояться визнати те, що десятки років робили помилкові ставки і витрачали колосальні ресурси на повних нікчем, про яких думали, що це герої українсько-російської дружби, а ці нікчеми були умільцями лише в одному. У тому, щоб витягувати гроші з гаманців, не визнавати помилок. Вони, не бажаючи відмовлятися від нереалістичних політичних амбіцій, почали цю війну. Вони звинувачували нас, що війна почалася через нас. Вони 8 років убивали нас, а ми винні», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що російські окупанти витратили в Україні вже близько 2000 ракет, незліченну кількість авіабомб, але звинувачують у війні Україну.

Крім того, Зеленський застеріг, що наступного тижня російські війська наступного тижня перейдуть до масштабніших дій на сході. Україна готується до цього.

«Наступного тижня російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході України. Можуть використовувати проти нас ще більше ракет, ще більше авіабомб. Але ми готуємося до цього, ми відповідатимемо. Будемо активніше забезпечувати зброєю, активніше на міжнародній арені, ще активніше — інформаційно», — заявив президент.

Зеленський додав, що продовжуватиме звертатися до парламентів народів світу.

«Ми прийматимемо наших партнерів. Ми обґрунтовуватимемо санкції, щоб була справедливість, щоб вони визнавали помилки», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні президент України пояснив, заради чого воює Україна, і чому хоче миру .

Фото скрін відео Офісу президента

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