Українська омбудсменка Людмила Денісова, яка раніше розповіла про звірства росіян на тимчасово захоплених українських територіях, повідомила, що громадян України, яких примусово вивезли до росії, змушують оформляти паспорти рф.

«Слідом за примусовою депортацією — примусова паспортизація. Росія почала видавати паспорти громадянам України, які насильно були вивезені в різні регіони країни-агресора. Шляхом залякування найбільш уразливих категорій — жінок, осіб з інвалідністю та пенсіонерів владою агресора було отримано від них майже 14 тисяч заяв про прийом у громадянство росії та видано 12 тисяч паспортів» , — повідомила Денисова і додала, що такі дії спрямовані на продовження примусової інтеграції населення нашої держави у російський політичний, економічний та гуманітарний простір.

Один із таких «центрів» для примусово депортованих маріупольців організували у Пензенській області: «Ця установа закритого типу з кількома корпусами, обнесена парканом, з охороною, на в'їзді контрольно-пропускний пункт. Свобода пересування наших громадян обмежена — виходити з табору заборонено. Зараз там — понад 400 українських громадян — переважно жінки та 147 дітей різного віку, включаючи немовлят. Днями очікується ще партія примусово вивезених, орієнтовно 150 осіб».

Раніше Денисова розповіла, як окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, який потрапив у полон до рашистів.

Фото Pixobay

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