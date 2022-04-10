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Україна

«Британські Starstreak використовуємо ефективно»: ЗСУ збили російський «Орлан»

22:37 10 квітня 2022
Орлан

Десантники житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, які на днях знищили найновіший російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор», збили російський безпілотник «Орлан». Про це 10 квітня повідомив офіцер бригади Юрій Кочевенко.

«Перше успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні, — сказано у повідомлені. — ППО 95 ОДШБр знищили російський БПЛА Орлан, який рашисти називали недосяжним для наших ПЗРК. Вважайте це привітом від українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Великій Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно. Давайте ще».

Додамо, що наприкінці березня стало відомо, що Міністерство оборони Великої Британії передало Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak. Вони призначені для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять. Starstreak вважається найшвидшою у світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності, може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

Нагадаємо за допомогою системи Starstreak, наданої нашій країні Великою Британією, було збито російський вертоліт Мі-28Н у Луганській області.

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