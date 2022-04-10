«Цифри ще сумніші»: розкрито секретні дані рашистів про втрати в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, на даний момент загальні бойові втрати противника з початку широкомасштабного вторгнення становили орієнтовно близько 19 300 військовослужбовців.

А колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, посилаючись на інсайдерську інформацію, стверджує, що вони вищі. Так, він наводить цифри ще на 8 квітня, зазначаючи, що безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу російських ЗС — 18 995 осіб, а ПВК — 6013 осіб. «Сумарні втрати живої сили особового складу ВС рф та російських ПВК (приватних військових компаній) — 25 008 осіб» , — цитує він щотижневе зведення в росії.

До речі, в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що на Миколаївському напрямку минулої ночі втрати ворога склали 70 осіб та 7 одиниць техніки.

А голова Харківської ОДА Олег Синєгубов розповідав, що вночі ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та живої сили, що прямувала у бік Ізюма. А у Вільхівці Харківського району наші військові повністю завершили зачистку території. За його словами, бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів, яких кинули «побратими».

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли, що українські бійці днями збили найновіший ударний безпілотник ворога «Оріон» та БПЛА «Орлан-10».

Фото Генштабу ЗСУ

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