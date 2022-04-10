З гарматним м'ясом дуже погано: в ОРДЛО почали відправляти на фронт інвалідів

На тимчасово окупованих територіях Донбасу мобілізації підлягають не лише студенти та пенсіонери, а й інваліди з дитинства та працівники «стратегічних підприємств».

Як повідомляють у ГУР Міноборони України, росіяни, які зазнали серйозних втрат, посилюють мобілізацію у ОРДЛО

«Рф мобілізує з ОРДЛО осіб, які взагалі не підлягають призову. Насамперед це стосується співробітників «стратегічних підприємств», яким до цього часу гарантували «бронь» , — зазначили в ГУР і додали, що з Алчевського металургійного комбінату хочуть мобілізувати 1700 осіб. Це четверта та найбільша хвиля мобілізації на комбінаті, раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400. Також знято «бронь» із співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

За даними розвідки, у так званій «ЛНР» місцевим «даішникам» надали право видавати повістки на стаціонарних постах. Зокрема, на трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі і виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях. Також влаштовуються поквартирні обходи у пошуках чоловіків віком 18−65 років.

«Документи осіб, які не підлягають призову, були знайдені серед паперів знищеного підрозділу так званої «армії ДНР». Зокрема, Олександра Савенка, інваліда з дитинства, який не підлягає військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітника шахти «Комсомолець Донбасу» з довідкою про те, що він працює на «стратегічно важливому підприємстві», — додали у в ГУР МО.

Раніше в українській розвідці повідомляли, що росіяни намагаються уникнути мобілізації, а ті, хто попав під призов, калічать себе, щоб не йти воювати.

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