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Україна

Мінус 17 танків та 200 рашистів: Генштаб ЗСУ розповів про втрати окупантів за 9 квітня

12:31 10 квітня 2022
Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вбитими 19300 солдатів та 1911 броньованих машин. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.04 орієнтовно склали:

• особового складу — близько 19300 осіб,
• танків — 722 од.,
• бойових броньованих машин — 1911 од.,
• артилерійських систем — 342 од.,
• РСЗВ — 108 од.,
• засоби ППО — 55 од.,
• літаків — 152 од.,
• вертольотів — 137 од.,
• автомобільної техніки — 1384 од.,
• кораблі/катери — 7 од.,
• цистерн із ПММ — 76,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112,
• спеціальна техніка — 25.
• пускові установки ОТК/ТРК — 4.

Дані постійно уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, що за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати близько 200 окупантів, а також 17 ворожих танків та 16 бойових броньованих машин.

За даними Генштабу, за добу було збито один ворожий літак. Водночас, за даними командування Повітряних сил ЗСУ, за минулу добу було уражено 3 літаки супротивника.

Як писали «ФАКТИ», у зв'язку із значними втратами особового складу та техніки російські загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні на тимчасово окупованих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

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