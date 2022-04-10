Премія Дарвіна однозначно: окупанти повезли із собою з ЧАЕС радіоактивні «сувеніри»

Російські окупанти, які захопили ЧАЕС і рили окопи в Рудом лісі, покинули Чорнобильську зону не лише отримавши високі дози опромінення, а й прихопили із собою небезпечні «сувеніри».

Як повідомляють у Державному агентстві з управління зоною відчуження, «нові номінанти на премію Дарвіна» знищили центральну аналітичну лабораторію, проникли у сховище джерел іонізуючого випромінювання, в якому зберігалися зразкові радіоактивні розчини та калібрувальні джерела.

«Окупантами викрадено та пошкоджено 133 джерела сумарною активністю близько 7 млн. Беккерелів. Це можна порівняти з 700 кг радіоактивних відходів з наявністю бета та гамма випромінювання. Навіть невелика частина цієї активності смертельно небезпечна при непрофесійному та неконтрольованому поводженні з ним», — зазначили в агентстві та додали, що наразі місцезнаходження викрадених джерел невідоме. Як і місцезнаходження джерел іонізуючого випромінювання та зразків паливних матеріалів (!) з об'єкта «Укриття», які використовувалися вченими при дослідженнях.

Найімовірнішим вважається сценарій, що джерела випромінювання та частини палива були вивезені «на сувеніри». «Такі вчинки заберуть пальму першості премії Дарвіна навіть у тих приречених рашистів, які місяць вдихали пилюку Рудого лісу і перебували в ньому! Тому що у разі носіння сувеніру з собою протягом 2 тижнів гарантовано виникають радіаційні опіки та починається променева хвороба та незворотні процеси в організмі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що перед тим, як піти з ЧАЕС, росіяни змусили персонал підписати «акт» нібито про відсутність претензій та те, що окупанти «охороняли» об'єкт.

Фото Держагентства з управління зоною відчуження

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