«Тут буде Меморіал Перемоги»: у Тернополі демонтували скульптуру Пушкіну

9 квітня в Тернополі, до якого прибувають уцілілі після ракетного обстрілу мешканці Краматорська, демонтували пам’ятник Олександру Пушкіну. Міська рада прийняла рішення зробити це вночі, аби уникнути конфліктів з нечисленними прихильниками російської культури в місті. Про це написав на своїй сторінці міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику», — написав у ФБ мер Тернополя Сергій Надал.

Місцеві жителі у своїх коментарях підтримали дії мерії, заявивши, що у майбутньому тут буде Меморіал Перемоги у війні з рф. Слід зазначити, що раніше скульптура Пушкіна зазнавала вандалізму. 22 березня пам’ятник російському письменнику облили червоною фарбою. Винуватців тоді так і не знайшли.

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