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Україна

У вагоні пригощали салом: «Укрзалізниця» показала, як таємно доставляла Бориса Джонсона до Києва (відео)

9:51 10 квітня 2022
Борис Джонсон

Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який приїхав до Києва потягом, українські залізничники пригощали салом.

«Борис Джонсом ще раз довів, що у нього залізний характер. З перших днів війни дієво допомагає Україні, а вчора особисто прибув до Києва, ще й пройшовся разом з нашим президентом вулицями столиці. Допомогли здійснити цей блискавичний візит наші залізні люди. Борис Джонсон пообіцяв надати Україні $ 500 мільйонів кредиту, відправити в Україну 120 БТРів, нові протикорабельні ракетні комплекси та техніку ще на $ 130 мільйонів. Так, ми пригощали його салом на борту потягу» , — розповіли в «Укрзалізниці».

Борис Джонсон, який їхав до Києва з Польщі, подякував залізничникам: «Я чув, що вас тут називають „залізні люди“. Це, звичайно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, я глибоко співчуваю вашим втратам і подумки з постраждалими залізничниками в Краматорську. Я хочу, щоб ви знали — Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі!»

Більше про те, яку допомогу надасть Україні Великобританія, розповів нардеп Олександр Качура. Це 120 бронемашин і нові протикорабельні ракети, зенітні ракети Starstreak, 800 протитанкових ракет і високотехнологічні боєприпаси для точних ударів на суму 130 мільйонів доларів, 500 мільйонів доларів від Світового банку, 394 мільйони фунтів стерлінгів від Великої Британії у вигляді безповоротної допомои.

Візит британського прем'єра не анонсувався і став «сюрпризмом». Саме так про нього повідомляло посольство Великої Британії в Україні. Він провів переговори у форматі тет-а-тет із українським президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляє «Голос Америки», обговорювалася «довгострокова підтримка України» з боку Сполученого Королівства, включаючи фінансову та військову допомогу. Анонсувалося, що Україні також передадуть нелетальні види озброєнь — на додаток до вже обіцяних 200 тис. одиниць спорядження українцям будуть поставлені бойові каски, жилети куленепробивні та прилади нічного бачення.

Раніше Борис Джонсон назвав те, що відбулося в Бучі та Ірпені «огидними нападами на мирних громадян» і пообіцяв відповісти ще більшою жорсткістю санкцій щодо росії.

Фото УЗ

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У вагоні пригощали салом: «Укрзалізниця» показала, як таємно доставляла Бориса Джонсона до Києва (відео)

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