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Україна

Шпиталі рашистів на окупованій території переповнені, ліків немає, — Генштаб ЗСУ

8:05 10 квітня 2022
Розбита техніка

У зв'язку із значними санітарними втратами особового складу та техніки загарбники розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, через постійне надходження поранених росіян у госпіталях не вистачає кваліфікованого медичного персоналу, є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не проводиться.

Ремонтні майстерні з відновлення техніки ворога змушені працювати цілодобово за умов відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів. Зафіксовано прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території російської федерації (Ярославська область) на Харківщину.

За даними Генштабу, у місті Нова Каховка окупанти використовують потужності місцевих друкарень для підготовки агітаційних матеріалів для проведення так званого «референдуму зі створення Херсонської народної республіки».

Зазначається, що в Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій щодо примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія продовжує накопичувати війська та техніку на сході та півдні нашої країни. Проте Україна поки що готова до діалогу з окупантом.

Фото Генштабу ЗСУ

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