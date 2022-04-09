Ситуація на фронтах залишається складною, але захисники України тримають оборону і відтісняють ворога, — Генштаб

На сорок п’яту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню ворог продовжує підготовчі заходи для наступу на сході України і встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Основні зусилля окупантів зосереджуються на захопленні Маріуполя та наступі в районі міста Ізюм. Там залишається високою ймовірність залучення противником диверсійно-розвідувальних груп для здійснення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тим часом на Слобожанщині противник продовжує здійснювати часткове блокування Харкова. В цьому районі окупанти вдаються до радіоелектронного придушення мереж стільникового зв’язку, а з метою нарощування угруповання окупаційних військ з Бєлгородської області у район Шевченкового Харківської області переміщено до двох батальйонних тактичних груп противника.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупантів зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та Новобахмутівка. Разом з тим, загарбники продовжують завдавати авіаційних ударів по населених пунктах Вугледар і Новоселівка Друга, а також намагаються відновити наступ в районах Новотошківського, Степного і Мар’їнки.

На Південнобузькому напрямку окупанти не полишають спроб утримати позиції та рубежі на адміністративному кордоні Херсонської області, проте українські захисники та захисниці мужньо тримають оборону і поступово відтісняють ворожі війська на окремих напрямках.

Нагадаємо, що на думку провідного розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, нині росія здатна продовжувати війну лише на півдні та сході України. Але для цього потрібне проведення мобілізації та залучення до війни 150−200 тисяч строковиків чи контрактників, що призведе до неминучих політичних струсів у країні-окупанті.

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