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Україна

До останнього захищав рідну Київщину: під столицею загинув легендарний пілот

19:24 9 квітня 2022
Загиблий пілот

Військовослужбовці бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» провели останній політ підполковника В'ячеслава Володимировича Єрко. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«24 лютого, страшна дата, яка назавжди відобразилася в пам'яті кожного українця. Російські окупанти розпочали цинічне наступ на Україну. В'ячеслав Єрко був одним із перших, хто вступив у запеклий повітряний бій з ворожою авіацією. Справжній патріот своєї Батьківщини до останнього захищав рідну Київщину. У тому запеклому бою, спільними зусиллями наших пілотів, було збито п'ять ворожих літаків. Але, на жаль, для В'ячеслава цей бій став останнім», — йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook .

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У Генштабі додали, що коли було виявлено тіло пілота, то під час прощання навіть сильні воїни не стримували сліз, адже для кожного В'ячеслав був справжнім побратимом, який завжди готовий був підставити своє плече.

«Його світла постать і посмішка назавжди залишиться в наших серцях… Не пробачимо! Помстимося! Переможемо на згадку про всіх полеглих захисників, в ім'я своєї Батьківщини!» — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, загальні бойові втрати противника в Україні станом на ранок 9 квітня оцінювалися в 19 100 осіб, також було знищено 108 РСЗВ, 55 засобів ППО, 151 літак і 136 ворожих вертольотів.

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