«Чоловіка поряд у ліжку не було»: Олена Зеленська розповіла, як для неї почалася війна

Перша леді України Олена Зеленська, яка звернулася до перших леді всього світу, розповіла, що вранці 24 лютого вона востаннє бачила чоловіка, одягненого в класичний костюм із сорочкою. Далі — лише напіввоєнна форма.

Такими одкровеннями вона поділилася з Vogue.

За словами першої леді, напередодні вторгнення у неї був звичайний робочий день та вечір. Діти повернулися зі школи, готувалися до наступного навчального дня. Незважаючи на те, що всі останні тижні доводилося жити у напрузі, ніхто до кінця не вірив, що сьогоднішній жах може статися у сучасному світі.

«Я прокинулася від дивних глухих звуків. Десь між чотирма і п'ятою ранку. Не відразу навіть зрозуміла, що це вибухи… Чоловіка поряд у ліжку не було. Я встала — і побачила його: він був уже одягнений, у костюмі, як завжди. (Це востаннє він одягнув костюм і білу сорочку, відтоді завжди у „воєнці“.) „Почалося“, — все, що сказав», — розповідає Зеленська.

Перша леді каже, що паніки тоді не було, тільки розгубленість: що їй робити з дітьми далі?

«Чекайте, я повідомлю. Про всяк випадок зберіть речі першої необхідності та документи». І він (Володимир Зеленський — ред.) вирушив із дому", — згадує перша леді.

Зеленська каже, що тоді на емоції часу не лишалося. Треба було дбати про дітей, насамперед про їхній емоційний стан.

«Тому я намагалася бути впевненою, енергійною, навіть усміхалася, пояснюючи їм, чому потрібно спускатися до підвалу, чому не можна вмикати світло. Оптимістично відповідала на запитання, коли ми побачимо тата: «Звичайно, скоро». У перші дні я сподівалася, що нам можна буде залишитися всім разом. Але офіс президента перетворився на військовий об'єкт. Президент із командою там і працюють, і живуть «, — зазначила дружина президента України.

Після початку повномасштабного вторгнення їй із дітьми було наказано переміститися у безпечне місце, «якщо в Україні взагалі можна зараз знайти абсолютно безпечне місце». З того часу вони з чоловіком спілкуються лише телефоном.

Зеленська каже, що 9-річний син та 17-річна донька все знають, як і кожна дитина в Україні.

«Звичайно, війна — це не те, що треба бачити дітям. Але вони дуже чесні та відверті. Від них нічого не приховаєш. Тому найкраща стратегія — правда. Тому з донькою та сином обговорюємо все, що відбувається. Намагаюся відповідати на запитання. намагаємося говорити. Тому що промовляти те, що болить, не мовчати у собі — це така перевірена психологічна стратегія, вона працює» , — зазначила перша леді.

На питання про те, як сьогодні живе Зеленська, вона каже: «Я зараз живу так само, як інші українці та українки. У всіх нас одне велике бажання — побачити мир. І я, як кожна мати та дружина, постійно переживаю за свого чоловіка і роблю все, щоб мої діти були у безпеці».

Нагадаємо, наприкінці березня з'явилися підтвердження того, що росія доручала бойовикам ПВК «Вагнер» фізично знищити президента України.

Фото instagram.com/olenazelenska_official/

839

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter