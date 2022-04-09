«Цукерки з присмаком крові»: у Вінниці в магазині без вивіски продають білоруські солодощі

Через дорогу від Вінницької міської ради кілька днів тому тихо та без вивіски відновив свою роботу магазин білоруських солодощів. Що цікаво, після повномасштабного вторгнення рф він відразу зачинився. Та тепер, за словами місцевих активістів, приваблює покупців знижками та акціями. То ж від самого ранку і до вечора біля дверей метрові черги бажаючих «стати спонсорами» цієї війни з боку ворога.

«Цукерки з присмаком крові та мова окупантів серед покупців в черзі на вулиці Соборній в місті Вінниці. А тим часом сотні вбитих чоловіків (військових — цвіту нації, які боронили державу та героїчно полягли на полі бою), — написав у фейсбуці колишній правоохоронець та житель Вінниці Юрій Мельник. — Та безневинних неозброєних цивільних, зґвалтованих жінок та дівчаток у Бучі, Бородянці, Ірпіні, Гостомелі, зруйнований древній Чернігів, Харків, інші міста та села, важкі бої за Маріуполь, авіаційно-ракетні удари московітів по великих містах України. І серед покупців більшість саме тих, хто переїхав з обстріляних міст… і більшість з них розмовляють російською мовою і навіть не намагаються перейти на українську. Українці, що ви робите, схаменіться: невже вам та лукашенківська цукерка полізе у горло, невже кацапська мова не викликає огиду? Велика Британія, на відміну від нас, вирішила видворити з країни усіх кацапів! А що робите ви? Схаменіться! Якщо торгівля не припинеться, поїду на ринок, куплю крові та обіллю нею магазин зовні та усередині…»

А тим часом керівниця ГО «Автомайдан Вінниччина» Таїса Гайда вирішила оригінальніше боротись із тими, хто купує «лукашенківські» цукерки. Кожного вона фотографує та викладає у соцмережі.

«Мені соромно за цих недоукраїнських вінничан. В окупованих містах люди, які голодують, відмовляються від російських гуманітарних продуктів, а не стоять у черзі по 25 людей, бо знижка! — розповіла активістка в себе на сторінці у фейсбуці. — Треба кожного в тій черзі робити відомим. Чим ми зайнялись. Фотографуємо та скидаємо у соцмережі тих людей, які купують криваві цукерки, будемо робити їх відомими на всю Україну! Кожен, хто скине мені фото людей в черзі біля магазину чи в магазині білоруського виробника, гарантовано отримає від нас подарунок».

За словами Таїси Гайди, співробітникам СБУ слід звернути увагу і на власника бізнесу.

«Це Сергій Дорошенко з Харкова. Орки розбомбили його місто, але він продовжує торгувати, бо, мовляв, взяв кредит на квартиру і держава йому не компенсує збитки. Тому зробимо і його знаменитим! Одні віддають своє життя за його Харків, а він не може відмовитись від торгівлі з посібником окупанта, який розстрілює його рідний дім. У 2020 році він виставляє в Інстаграмі фотки з росії і пише в коментарях „а що такоє, просто бізнес“. Тільки за перших 10 днів війни з території білорусі було випущено 70 ракет по мирних містах України. Скажіть, що має статись з цими людьми, щоб вони зрозуміли, що у нас війна і кожного дня гинуть навіть діти? Їх та їхніх рідних мають прийти орки зґвалтувати чи розстріляти особисто?»

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