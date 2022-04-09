Від місяця до року: Христо Грозєв розповів, скільки може тривати війна в Україні

Провідний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, який заявив про початок паніки в Москві, спробував прогнозувати терміни продовження військових дій в Україні. Свій прогноз він зробив у інтерв'ю ВВС.

На думку розслідувача, прогноз має бути поділений на військову та політичну складові.

Щодо позиції політичної частини, то в даному випадку Грозєв прогнозує швидке розкриття кількості військових жертв у рф, що спровокує соціальну кризу. Після цього кремль не зможе поповнити свої ресурси для війни. Грозєв каже, що це має статися протягом місяця.

Тому в першому випадку, вважає Грозєв, росія може продовжити війну лише на півдні та сході України. Але для цього потрібне проведення мобілізації та залучення до війни 150−200 тисяч терміновиків чи контрактників.

«Все це призведе до політичних струсів» , — вважає він.

З військової точки зору війна може продовжитися до кінця року, каже журналіст.

Але новий наступ росіян на Київ він вважає малоймовірним.

Зазначимо, раніше Грозєв уже заявляв, що план путіна щодо захоплення української столиці остаточно провалився, тоді як радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко вважає, що російські окупанти можуть спробувати вдруге штурмувати Київ, а також не можна виключати наступу на Одесу як ще одну мету. ворога.

У свою чергу, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що протягом наступних двох тижнів на Донбасі відбуватимуться важкі бої, які визначать долю наступної фази війни. Крім того, окупанти активізували зусилля у напрямку Запоріжжя та Херсона.

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