Краще, ніж удари по містах: Арестович розповів, чому війна може набути затяжного характеру

Активна фаза війни поступово завершується, і вона стає позиційною, тому що у окупантів немає сил для сильних наступів. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович, пише «Телеграф».

«Зараз ця фаза закінчується. Наприклад, вони взяли половину ООС, ми взяли половину. Далі вони не мають сил наступати. Війна стає позиційною. Вони стоять на місці, б'ють за нами і ми б'ємо по них», — повідомив він.

На думку Арестовича, проблема російської армії зараз у тому, що для того, щоб проводити потужні наступи на українські міста, вона має отримувати постачання на чужу територію, особливо це стосується південної частини країни, де вона не налагоджена.

Радник голови ОП запевняє, що українські захисники будуть бити ворога на своїй території, хоч би як ситуація розвивалася, проте набагато простіше це буде за стаціонарними цілями, ніж по колонах, які систематично перебувають у русі. У цей момент російське військове командування вимушене буде зробити важкий вибір: стояти на місті і отримувати жорстку прочуханку від української авіації, ракетних військ, партизанів або провести ще одну хвилю мобілізації, щоб відправити на війну в Україні додаткові сили у вигляді строковиків, а також резервістів. Сили їх, запевнив Арестович, поступатимуться, м'яко кажучи, навіть тим, яким захисники Батьківщини вже змогли успішно протистояти. Не варто забувати, що Україна постійно отримує важку допомогу від Заходу.

«Після Бучі та Гостомеля піде і важка допомога. Це та найважча техніка, про яку ми так довго говорили. І у позиційній боротьбі у нас буде перевага. Я не бачу, як війна може продовжуватися», — наголосив він.

Крім того, чиновник додав, що якщо російські війська «відкотяться» десь у зону ООС, або на південь, то така війна може тривати ще кілька років, тому що в такому разі загарбники можуть дозволити собі утримувати захоплені території.

«Але це не удари по містах, і країна може відновлювати економіку. Просто лінія фронту тепер буде більшою. Але й Мінського процесу не буде, і ми зможемо їх „мочити“», — заявив Олексій Арестович.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генеральному Штабі ЗСУ оцінили загальні бойові втрати противника в Україні станом на ранок 9 квітня у 19 100 осіб, серед яких і військовий комендант російської Самари Георгій Петрунін.

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