У Києві відновили 4 тролейбусні маршрути: як працюватиме транспорт у столиці

В Києві, який залишається одним із пріоритетів ворога, все ж відновили роботу чотири тролейбусні маршрути — № 3 (від Залізничного масиву до Палацу спорту), № 8 (від вулиці Смілянської до площі Льва Толстого), № 9К (від вулиці Кадетський Гай до Палацу спорту) та № 17 (від площі Космонавтів до площі Льва Толстого). Про це з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника повідомив Офіційний портал Києва.

Також у столиці нині працюють 62 автобусні і 8 трамвайних маршрутів. Ще на 31 маршруті працюють приватні перевізники.

З актуальним переліком маршрутів наземного комунального транспорту можна ознайомитись за посиланням.

«Кожного дня ми крок за кроком відновлюємо транспортне сполучення у столиці, яке на сьогодні не повністю відповідає вимогам містян», — прокоментував перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, з 9 квітня в столиці відкрили для пасажирів також станцію метро «Берестейська».

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