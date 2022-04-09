Примушують чоловіків роздягатися на блокпостах і «пропонують» вступити до лав росармії: мер Мелітополя розповів про безчинства окупантів

На блокпостах біля в'їзду в захоплений росіянами Мелітополь окупанти змушують чоловіків роздягатися і пропонують вступити до лав ворожої армії. Подібні пропозиції отримують чоловіки й у Генічеську, пише «Обозреватель».

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, російські окупанти зуміли зробити колаборантами деяких старших по будинкам. Від них ворог отримує інформацію про мешканців, а по квартирах, де мешкають чоловіки, росіяни ходять і роблять «перепис населення».

«Сьогодні також є підтверджена інформація, що на блокпостах вони пропонують українським чоловікам вступити до лав армії, не пояснюючи якої, щоб захищати інтереси окупантів в армії. Не змушують поки що, а пропонують. Але ми ж чітко розуміємо, що сьогодні окупанти пропонують, а завтра будуть змушувати це робити», — розповів Федоров.

Крім того, мер Мелітополя повідомив, що окупанти затримали вісім автобусів із гуманітарною допомогою, які три дні тому виїхали із Запоріжжя та які необхідні для евакуації мешканців.

За словами Федорова, на евакуацію сьогодні записалися 6 тисяч жителів Мелітополя, проте росіяни перешкоджають їхньому виїзду.

У своєму Facebook Федоров описав ситуацію з гуманітарним конвоєм:

«Окупанти не пропустили наш гуманітарний конвой у Мелітополь! Більше того, погрожуючи водіям, вони нахабно забрали всі автобуси та фури із гуманітарним вантажем собі. Це означає, що мелітопольці та мешканці району не лише не отримають життєво важливу допомогу — ліки для тяжкохворих, продукти та засоби гігієни, яких уже немає у місті. Люди не зможуть виїхати з Мелітополя!» — написав він.

Як писали «ФАКТИ», російські окупаційні війська, які захопили Мелітополь, привласнили автобуси та фури із продовольством та предметами гігієни, які Україна спрямовувала мешканцям тимчасово окупованого міста. За словами Федорова, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста своїх зобов'язань гарантувати безпечний проїзд колони не виконали через дії росії.

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