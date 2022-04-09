Не панікуйте: що робити, якщо під час війни зникла рідна людина

Зникнення людей — один із трагічних наслідків війни. Щодня ми отримуємо інформацію про близьких чи знайомих, яких не можуть знайти. У такому випадку виникають доволі логічні запитання: як повідомити про зникнення людини та отримати підтвердження, що вона зникла безвісти, отримати соціальну допомогу та зрозуміти, що робити з майном цієї людини.

«Якщо ваші рідні, знайомі та друзі довгий час не виходять на зв’язок, не поспішайте панікувати. На жаль, під час війни може трапитись різне — відсутній зв’язок, світло або людина вимушена переховуватися, — розповідає помічник адвоката кримінальної практики Євген Скуратівський. — Спробуйте зв’язатися з тими, хто перебував поруч з нею постійно. Це може бути будь-хто — сусіди, знайомі, друзі, родичі. Перевірте інформацію про евакуаційні маршрути, що публікуються на офіційному телеграм-каналі міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Можливо, людина виїхала з небезпечного місця і не може повідомити про це. Спробуйте зв’язатися з нею пізніше.

— Якщо встановити зв’язок так і не вдалось, то як бути?

— Повідомте про зникнення людини уповноважені держоргани.

Національне бюро пошуку зниклих безвісти — на сайті https://bit.ly/3uiGpk4 або за номером 1648.

Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини — зателефонуйте на гарячу лінію: 0800−50−17−20 (цілодобово).

Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України — зателефонуйте за номером 102 або на гарячу лінію: 0800−50−02−02 (цілодобово).

Товариство Червоного Хреста України — зателефонуйте за номером: +380 66 250 9957, +380 96 304 4375, +380 63 979 3830 або напишіть на пошту [email protected].

Для пошуку дітей скористайтесь Службою розшуку дітей https://bit.ly/3jjf4aZ та Missing Children Europe https://bit.ly/3KgqNTH — за кордоном.

Правильно сформулюйте повідомлення про пошук, щоб швидше знайти людину, для цього вкажіть: паспортні дані зниклої людини, опишіть її зовнішність та всі можливі особливі прикмети (татуювання, одяг на момент зникнення, шрами, родимки та інші особливості зовнішності). Вкажіть додаткову інформацію, що допоможе у пошуках (номер мобільного телефону, номер автомобіля і т.д.).

І ще раз, найголовніше: не панікуйте та зберігайте спокій. Також в Україні діє Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», що регулює порядок надання людині статусу «зниклої безвісти», її розшук та, відповідно, соціальні гарантії членам її сім'ї.

— Розкажіть детальніше про подання заяви та розшук рідного чи близького.

— Насамперед людина набуває статусу зниклої безвісти з моменту подання заявником заяви про такий факт та її розшук або за рішенням суду. Такий статус зберігається за нею до припинення розшуків. Якщо людина зникла у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, вона отримує статус зниклої за особливих обставин. При цьому оголошення людини померлою не припиняє її розшук, поки не встановлять її місцеперебування чи місце поховання. Іноземці, що перебувають в Україні на законних підставах, так само можуть набувати статусу зниклих безвісти. Права та інтереси людини, зниклої безвісти, а також її майно захищаються до моменту припинення її розшуку або оголошення померлою.

Заяву про розшук безвісти зниклої людини подають до відповідного територіального органу Національної поліції. ЇЇ можуть подати родичі (батько, мати, син, дочка, брати та сестри та інші особи), представник військового формування (якщо людина була військовослужбовцем), орган державної влади, орган місцевого самоврядування, об’єднання громадян або будь-яка особа, якій стало відомо про зникнення. Будь-яка людина має право знати про долю своїх родичів, які зникли безвісти. Це включає отримання достовірних відомостей про їхнє місцеперебування, обставини загибелі (смерті), місце поховання (якщо воно відоме), а також право отримати їхні останки.

— Члени сім’ї людини, яка зникла безвісти, мають право отримати пенсію через втрату годувальника?

— Так. Але якщо це непрацездатні члени сім’ї, що перебували на його утриманні. Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони в людини на утриманні. Батькам і чоловіку/дружині, які не були на її утриманні, якщо внаслідок зникнення вони втратили джерело засобів для існування.

Право на отримання пенсії виникає через місяць з дня внесення інформації про безвісти зниклу особу до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Пенсія виплачується членам сім’ї особи, зниклої безвісти, за весь час, протягом якого особа, зникла безвісти, зберігає цей правовий статус. Право на отримання пенсії через втрату годувальника припиняється з дня, наступного за днем внесення такої відмітки до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому смерть особи, яка мала статус зниклої безвісти, чи визнання її померлою надає родичам право на звернення для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах, передбачених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Над майном людини, зниклої безвісти, встановлюється опіка. Опікун управляє ним, а також виконує зобов’язання такої людини за рахунок цього майна (платить кредит, здає квартиру в оренду тощо). Опіку припиняє суд, визнавши особу відсутньою чи померлою.

Якщо обоє батьків дитини зникли безвісти, над нею встановлюють опіку/піклування. Це також стосується людей, які були на утриманні людини, зниклої безвісти. За людиною, яка зникла безвісти, зберігаються місце роботи та посада, поки суд не оголосить її померлою. Якщо буде реальне підтвердження того, що людина, яка зникла безвісти за особливих обставин, померла, її родичам видадуть висновок про підтвердження обставин її смерті. Надалі вони можуть визнати людину померлою через суд.

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