Втеча з пекла: українець проплив 4 км у крижаній воді, щоб вибратися з блокадного Маріуполя

Рятуючись від російських загарбників та вивезення до Росії, мешканці блокованого Маріуполя відчайдушно намагаються знайти спосіб залишити місто та дістатися до контрольованої Україною території. Один із них, Дмитро Юрін, зміг вибратися з окупованого росіянами міста, пропливши крижаним морем 4 км. Свою історію він розповів британській газеті The Guardian.

За словами Дмитра, він став свідком бомбардувань окупантами РФ драмтеатру Маріуполя, де перебували сотні жінок і дітей. Він був удома в Маріуполі 16 березня, коли російська бомба вдарила по маріупольському драмтеатру. Його квартира була близько до театру, який був великим бомбосховищем.

«Це був жахливий, потужний вибух, величезний вибух. Я чув крики. Я бачив тіла та шматочки тіл. Я витяг одну жінку, потім дівчинку, потім хлопчика. Всі були поранені. Ноги хлопця не рухалися. Він кричав. Мої руки тремтіли. Я був весь у крові. Поруч на землі нерухомо лежала жінка. Члени сім'ї відчайдушно намагалися її реанімувати, давлячи на грудну клітку. Вони намагалися повернути її. Біля неї стояла дитина і говорила: „Мама, не спи“. Жінка була мертва», — розповів чоловік.

Після цього він повернувся у своє укриття і вирішив, що треба втекти з міста. Він знайшов свої рибальські кулики, які раніше використовував для копання хробаків для риболовлі, взяв два мішки для сміття, щоб зав'язати шкарпетки, кілька мотузок та чотири 5-літрові пластикові пляшки, щоб використати їх як допоміжний засіб для плавучості.

Вдягнувшись у цей імпровізований костюм, Дмитро пішов пішки до пляжу. Деякий час йшов уздовж нього, а потім пірнув у воду.

«Вода замерзала. У мене цокали зуби. Я сховався за одну з пляшок, щоб мене ніхто не бачив», — сказав чоловік.

Чоловік плив майже 2,5 години — за цей час він подолав 4 кілометри. Він вийшов на берег у селі Мелекіне, яке було під контролем Росії. Там його взяли подружжя пенсіонерів, які нагодували хлопця.

Наступного дня він зміг сісти в мікроавтобус, що їхав в окупований Бердянськ, і вже звідти евакуювався на підконтрольну Україні територію. За його словами, російські солдати на блокпості його не помітили.

«Військовим було по 17 чи 18 років», — згадував він.

Схожим маршрутом врятувалась ще одна мешканка міста, Діана Берг.

«Оскільки пляж замінували, нам довелося пройти кілометри по холодній воді», — наводить видання її слова. Пройти через позиції російських військ немає можливості — вони нікого не впускають і випускають.

Вона додала: «Місто, як і раніше, заблоковано. Щодня росіяни руйнують його всіма можливими засобами — ударами з повітря, ракетами, артилерією, мінами, танками. Лише у середу було скинуто 118 авіабомб. Ми думали, що місто вже зруйноване. Але тепер воно руйнується ще сильніше».

Як писали «ФАКТИ», у Маріуполі росіяни, щоб приховати свої звірства, запустили мобільні крематорії, де спалюють тіла убитих мирних жителів.

Фото: The Guardian

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