Понад 19 тисяч убитих та маса знищеної техніки: названо втрати ворога з початку війни

У Генеральному Штабі ЗСУ оцінили загальні бойові втрати противника в Україні станом на ранок у 19 100 осіб, серед яких — і військовий комендант російської Самари Георгій Петрунін.

Також знищено 705 танків, 1895 одиниць бойових броньованих машин, 335 артилерійських систем, 108 РСЗВ, 55 засобів ППО, 151 літак, 136 гелікоптерів, 1363 одиниць автомобільної техніки, 7 кораблів/катерів, 76 цистерн з ПММ, 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Перетворилися на брухт і 25 одиниць спеціальної техніки та 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

«Бий окупанта! Разом переможемо!» — додають у Генштабі, нагадуючи, що підрахунок втрат ворога ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, що днями наші бійці збили новітній ударний безпілотник ворога «Оріон».

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