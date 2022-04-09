Повернувся до рф «двохсотим»: в Україні ліквідували підполковника, військового коменданта Самари

Після вторгнення в Україну ворог щодня зазнає втрат, причому не лише серед рядового складу, а й з числа офіцерського корпусу.

Так стало відомо, що українські бійці ліквідували підполковника армії РФ Георгія Петруніна, який був військовим комендантом Самари, мав бойовий досвід у Чечні та Сирії. Про це повідомляє міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.

«Військовий комендант Самари підполковник Георгій Петрунін повернувся як вантаж 200 з України», — йдеться у повідомленні.

Водночас, «Комсомольская правда» повідомляє, що окупант загинув ще наприкінці березня, а поховали його 5 квітня у Волгограді. Видання уточнило, що Петрунін «пройшов Чечню та Сирію, але загинув в Україні».

Як писали «ФАКТИ», не бажаючи воювати в Україні російські військові вдаються до приховування від мобілізації, а вже мобілізовані до самокаліцтва.

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