У Києві відновила роботу ще одна станція метро

В Києві відновила повноцінну роботу ще одна станція метрополітену «Берестейська» — станом на ранок 9 квітня поїзди там здійснюють висадку та посадку пасажирів. Про це повідомили у Київській міській адміністрації.

Без зупинки поїзди все ще слідують через станції «Майдан Незалежності» та «Кловська».

Працюють пересадочні вузли: «Золоті ворота» — «Театральна», «Площа Льва Толстого» — «Палац спорту».

Таким чином, на червоній лінії рух поїздів відбувається від станції «Академмістечко» до станції «Театральна», на синій — від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки», на зеленій — від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір» з пересадкою на станції «Видубичі».

Метрополітен, як і раніше, працює з 07:30 до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях становить орієнтовно 1 годину.

Нагадаємо, напередодні керівництво підприємства ініціювало перейменування кількох станцій «Київського метрополітену».

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