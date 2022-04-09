Хижим «пташкам» обламали крила: українські воїни збили два новітні дрони путіна

Російський агресор щодня зазнає втрат на землі та в повітрі. Українські воїни намагаються вражати будь-яку мету ворога, ведучи за ними справжнє «полювання». Про її результати розповіли у Генштабі ЗСУ.

Днями наші бійці збили новий ударний безпілотник ворога «Оріон».

Це середньовисотний БПЛА великої тривалості польоту. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у певному районі. Можливе встановлення до чотирьох боєприпасів різного призначення, у тому числі і ракет повітря-земля. Тепер залишки дрону путіна не становлять жодної загрози.

Ще одну «пташку» завалили на Луганщині — це ворожий БПЛА «Орлан-10».

«Наші захисники „посадили“ сучаснішу модель російського безпілотного літального апарату — „Орлан-30“. Разом переможемо!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», російські війська зосередили свою активність лише на кількох оперативних напрямках в Україні — намагаючись досягти бодай якогось успіху. Так, на найбільш гарячому нині Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії, зосередивши основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна та Новобахмутівка та встановлення повного контролю над Маріуполем.

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