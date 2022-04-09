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Ворог намагається прорвати оборону на Донбасі, але ЗСУ успішно відбивають атаки, вражаючи повітряні та наземні цілі, — Генштаб

8:47 9 квітня 2022
Ворог намагається прорвати оборону на Донбасі, але ЗСУ успішно відбивають атаки, вражаючи повітряні та наземні цілі,&nbsp;— Генштаб

Рашистські війська нині зосередили свою активність на декількох оперативних напрямах в Україні — намагаючись досягти хоча б якогось успіху.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, станом на ранок 9 квітня на Слобожанському напрямку продовжуються інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова, на Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, проте своєї мети не досяг.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки та продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

Тим часом на найбільш гарячому нині Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії, зосередивши основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь. На цьому напрямку 8 квітня захисниками України було відбито 7 атак ворога, знищено 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи наших Протиповітряних сил за минулу добу уразили 4 повітряні цілі: 2 вертольоти, 1 безпілотник та одну крилату ракету.

Нагадаємо, днями один з найбагатших українців пожертвував своїм особняком задля знищення російських «Градів» на Київщині.

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