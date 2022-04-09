«Це зло, яке не має межі»: Зеленський про удар по Краматорську

Україна очікує жорсткої реакції всього світу на військовий злочин, скоєний у Краматорську.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що відповідальність Росії неминуча.

«Як і масові вбивства в Бучі, як і багато військових злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним із звинувачень на трибуналі, який точно відбудеться. Всі сили світу мають бути спрямовані на встановлення того, хто і що робив, щохвилини, як і які накази віддавалися. Звідки ракети, хто перевозив, хто віддавав команду», — заявив президент.

Крім того, у своєму Telegram глава держави назвав те, що сталося в Краматорську, «злом, у якого немає межі». І заявив, що якщо це зло не буде покарано, «то ніколи не зупиниться».

Також під час відеозвернення Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягає на впровадженні проти Росії енергетичного ембарго та відключенні від глобальної фінансової системи всієї банківської системи Росії.

Крім того, велике місце у зверненні президент відвів на питання співпраці з ЄС. Зокрема, він зазначив, що Євросоюз надасть фінансову та технічну допомогу для документування розслідування російських злочинів в Україні. Крім того, наша країна може розраховувати на отримання від ЄС 1 млрд. євро на зброю і ще 500 млн. євро на оборонні потреби.

«Будь-яке зволікання з наданням Україні затребуваної зброї означає одне — відповідні політики хочуть допомогти російському керівництву більше, ніж Україні», — заявив президент.

Важливим моментом є те, що Україна отримала від Єврокомісії перелік запитань, відповіді на які будуть основою для підготовки висновку Єврокомісії щодо готовності України до переговорів щодо членства в ЄС.

«Я впевнений, що Україна буде членом Європейського союзу», — заявив глава Української держави.

Нагадаємо, напередодні Зеленський назвав українців найвідважнішою нацією світу, висловивши переконання в тому, що якби решта світу мала хоч 10% української сміливості, в ній би не було воєн, конфліктів, агресій, загроз міжнародному праву та міжнародній безпеці.

Фото — скрін відео

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