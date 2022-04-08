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Російські військові в Україні масово себе калічать, аби не воювати, — розвідка

20:08 8 квітня 2022
Зброя окупантів

Не бажаючи воювати в Україні, де гинуть тисячі окупантів, рашистські військові вдаються до переховування від мобілізації, а вже мобілізовані — до самокаліцтва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій у Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя, адже у боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ вже втратив близько 30 військовослужбовців.

Також не рвуться у бій і бойовики т.зв. «ЛНР» — минулого місяця з Новоайдарської поліклініки у напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ, переважна більшість з яких мали поранення ніг. За висновками лікарів — найвірогідніша причина цих поранень — самокаліцтва з мето уникнення повернення до зони бойових дій.

У Генштабі ЗСУ також відзначають значні проблеми ворожих військ з комплектуванням військових частин, що зазнали суттєвих втрат під час бойових дій на території України.

«За наявною інформацією, понад 80 відсотків особового складу деяких підрозділів, які були задіяні у війні, не бажає брати участь у подальших бойових діях. — йдеться у повідомленні .

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