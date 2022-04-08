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Один з найбагатших українців пожертвував своїм особняком задля знищення російських «Градів»

22:07 8 квітня 2022
Один з найбагатших українців пожертвував своїм особняком задля знищення російських «Градів»

Підприємець 39-річний Андрій Ставніцер, який увійшов у 2021 році до списку 100 найбагатших українців за версією журналу Forbes з капіталом у 215 млн доларів (49-е місце), не вагаючись, відреагував, коли побачив через вебкамери свого приватного будинку біля Києва російські реактивні установки залпового вогню. Він передав координати ворожої техніки ЗСУ. З цієї позиції загарбники мали змогу обстрілювати столицю. Отримавши координати рашистських «Градів» та «Торнадо», українські захисники перетворили їх на металолом.

«Дано: ти дивишся у вебкамеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, „Торнадо-Г“ і „Гради“. Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмалити по Києву. Для цього вони й приїхали. Питання: скільки часу пройде до моменту, коли ти повідомиш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню? Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне — врятувати більше життів», — написав на своїй сторінці у фейсбуці Андрій Ставніцер.

Серед численних коментарів до цього допису є і трохи жартівливий: «Андрію, круто! Запитання до твоїх архітекторів: чи слід вписати трофеї у майбутній краєвид? Тримайся».

Андрій Ставніцер

Андрій Ставніцер зараз живе у Мюнхені. Інтернет (якщо справно працює) дозволяє бізнесмену бачити з Європи через вебкамери простір біля свого будинку під Києвом.

Після початку відкритого вторгнення росії в Україну Андрій разом з іншими українськими підприємцями створив у Польщі та Румунії Help Ukraine Center зі збирання та переправлення в Україну гуманітарної допомоги. Зокрема цей центр направив мобільний госпіталь на 140 місць.

Ставніцер займається бізнесом у сфері транспорту. Він є співвласником та директором порту ТІС (Одеська область), співвласником терміналу Neptune (спільне підприємство з американською корпорацією Cargill), засновником та партнером інвестиційної компанії SD Capital, співвласником буксирного оператора P&O Maritime.

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Фото зі сторінки Андрія Ставніцера у фейсбуці

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