Екс-глава КСУ Тупицький втік до Австрії: ДБР розслідує, як йому це вдалося

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом організації співробітниками правоохоронних органів та цивільними особами незаконного переправлення через кордон екссудді та колишнього Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького, який вже потрапив під санкції США.

Як повідомили в ДБР, у ході досудового розслідування було встановлено, що Тупицький залишив межі України без проходження передбаченого законодавством прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон. Також не було з’ясовано наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження Тупицькому у праві виїзду за кордон.

Журналісти проекту «Схеми» нагадують, що Тупицькому — 59 років, тобто він не мав права залишати країну під час дії воєнного часу. Відомо також, що 17 березня родина судді (дружина Ольга та двоє дітей) перетнули кордон України на автомобілі BMW.

«Олександр Тупицький — обвинувачений у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР», — нагадують «Схеми».

Нагадаємо, в Україні проти Тупицького розслідується одразу кілька кримінальних проваджень. В т.ч. йому ставлять у провину втручання в роботу автоматизованої системи розподілу справ у суді. Також передано до суду справу про події 2018 року щодо підкупу свідка та надання неправдивих свідчень слідчому Генеральної прокуратури.

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