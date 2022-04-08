Арестович напророкував ще «дві-три» війни з росією протягом найближчих 15 років

Після новітньої українсько-російської війни нові зіткнення Росії та України будуть неминучими. Таку думку висловив речник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його оцінкою, незалежно від того, хто буде при владі в РФ, протягом найближчих 15 років, до 2032−2035-х, ми маємо пережити ще 2−3 зіткнення з агресивним сусідом.

«Це буде операція меншого масштабу, присвячена, наприклад, відрізанню нас від Азовського моря остаточно, або захопленню Харкова, або виходу на межі так званих ЛДНР в адміністративних проекціях, які вони визнали напередодні війни», — пояснив Арестович в інтерв'ю журналістам.

За його оцінками, претензії не припиняться доти, доки на «метаісторичному рівні» не буде вирішено питання спадщини Київської Русі, після якого не виникатиме сумнівів у тому, що «руси III століття та XXVI століття — це ми, українці».

Зазначимо, що ще в 2019 році Арестович прогнозував неминуче вторгнення Росії в нашу країну.

«Навпаки, це, швидше за все, підштовхне до великої військової операції Росії проти України. Тому що вони повинні будуть нас просадити в інфраструктурному відношенні і перетворити тут все на розвалену територію», — так сказав він у 2019 році на запитання журналістів про потенційний вступ України у НАТО.

Нагадаємо, що в середині березня 2022 року радник голови Офісу президента дав позитивний прогноз для українців у війні з росією, але попередив про можливу спробу ще одного наступу окупантів, який, схоже, розгортається зараз на Донбасі.

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