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Термін відображення COVID-сертифіката у «Дії» подовжено до 545 днів від дати щеплення: для чого це потрібно

17:38 8 квітня 2022
Термін відображення COVID-сертифіката у «Дії» подовжено до 545 днів від дати щеплення: для чого це потрібно

Міністерство охорони здоров'я спільно з Мінцифри та Національною службою здоров'я (НСЗУ) ухвалили рішення не видаляти із застосунку «Дія» цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення. Це зроблено, аби дозволити українцям за кордоном пред'явити цифровий документ про отриману в Україні вакцинацію від COVID-19, отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи, повідомили у МОЗ.

Термін відображення змінено у всіх видах сертифікатів, який підтверджує вакцинальний статус особи:

  • «жовтий» COVID-сертифікат, який підтверджує 1 дозу щеплення проти коронавірусної хвороби;
  • «зелений» COVID-сертифікат, який підтверджує 2 дози щеплення;
  • «бустерний» COVID-сертифікат, який підтверджує 3 дози щеплення.

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Втім, сертифікат не оновить нову кінцеву дату автоматично. Для цього потрібно повторно надіслати запит у застосунку або на порталі «Дії», так само, як ви генерували свій нинішній сертифікат.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, які вимоги до переміщених з України, в т. ч. і щодо підтвердження COVID-статусу, діють у різних країнах.

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