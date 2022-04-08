У Краматорську проводять екстрену евакуацію автотранспортом

У Краматорську, який пережив ракетний удар по залізничному вокзалу, здійснюють екстрену евакуацію жителів автотранспортом, для чого задіяний весь комунальний транспорт. Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

«Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30−40 водіїв знадобиться станом на сьогодні», — повідомив він у Telegram-каналі.

Зазначається, що з Краматорська евакуюватимуть і всіх жителів Донецької області, які зможуть дістатися міста.

Тим часом в «Укрзалізниці» повідомляють, що станцію «Краматорськ» закрито для прийому поїздів. Можливість евакуації зберігається зі Слов'янська, звідки відправиться евакуаційний рейс № 45 до Ужгорода, також очікуються відправлення рейсів №№ 274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернопіль та Одеси відповідно.

Поїзди будуть відправлятися у міру їхнього заповнення.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко провів екстрений брифінг про поточну ситуацію в регіоні, заявивши, що жертвами ракетного обстрілу вокзалу в Краматорську стали 50 людей, серед яких п'ятеро — діти.

З 98 поранених, що їх доправили до лікарень, — 16 дітей, 46 жінок і 36 чоловіків. Дванадцять з них померли вже в лікарні.

«На момент скоєння ракетного обстрілу на залізничному вокзалі люди завантажувалися у потяги. Було зроблено удар ракетами типу „Точка У“ з касетними боєприпасами. Окупанти знали, що ціляться у громадянське населення», — сказав Кириленко.

Він зазначив, що якщо спочатку агресором застосовувалася тактика поразки залізничних колій, то тепер удари направлені не лише дорогами.

Фото Національної поліції

«Ракети з касетними боєприпасами розраховані на знищення живих людей, це підтвердження того, що удар був направлений проти мирного населення. Ворог чітко знав, що це місто, це скупчення людей, це вокзал», — констатував Кириленко.

Зазначимо, що у Telegram-каналах окупантів з'явилося відео пуску ракет по Краматорську, за яким видно, що удар міг бути завданий з непідконтрольної Україні території Шахтарська Донецької області.

У свою чергу, російські телеграм-канали повідомляли, що військові «ДНР» працювали за позиціями ЗСУ, які нібито базувалися на залізничному вокзалі. Проте після трагедії цю інформацію було видалено.

Нагадаємо, постраждалих під час обстрілу намагаються евакуювати до сусідніх регіонів, волонтери розшукують автомобілі швидкої допомоги для вивезення поранених.

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