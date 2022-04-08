У Краматорську шукають «швидкі» для евакуації поранених на вокзалі до Дніпра

Мешканці Краматорська, яким вдалось вціліти під час удару по залізничному вокзалу, розповіли про момент влучання рашистської ракети.

«Одна зі свідків поділилася, що тоді стояла у будівлі, де було багато людей, які чекали на евакуацію… Вона почула, як хтось крикнув „Падайте!“, після чого пролунав вибух — і крики людей. Вона додала, що потім бачила вбитих, поранених і машини, що згоріли. Інша очевидиця повідомила, що чула два вибухи — один дуже близько, другий — далі. Вона розповіла, що лише після цього дізналася про атаку на вокзал», — йдеться на телеграм-каналі «Славянск. Краматорск».

На даний час відомо вже про 39 загиблих людей, в тому числі 4 дитини. Місцеві волонтери розшукують автомобілі швидкої допомоги для вивезення поранених з Краматорська. Волонтер благодійного фонду «Лазар» В'ячеслав Запорожець звернувся з 3-ї міської лікарні:

«Туди зараз привезли понад 100 поранених. Потрібні швидкі допомоги для вивезення тих, кого можна вивозити до Дніпра. Як державні, так і приватні клініки можуть і повинні допомогти врятувати людей. Влада Дніпра та області вже направляє машини швидкої допомоги до Краматорська. Але потрібно більше машин! Терміново! На кону життя людей!»

До слова, на цьому ж телеграм-каналі опублікували скрін однієї з груп окупантів, який був розміщений ввечері 7 квітня. Там вказано, що «тим, хто хоче евакуюватись зі Слов'янська, Краматорська та сусідніх населених пунктів евакуюватись не на залізничному транспорті».

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